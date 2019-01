ARD-"Brennpunkt" zur Schneekatastrophe in Bayern

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt einen 15-minütigen "Brennpunkt" vom Bayerischen Rundfunk aus.



Die Gefahr in den bayerischen Alpen bleibt weiter bestehen: Allein heute fielen bis zu 150 cm Neuschnee. Die Lawinengefahr hat sich damit noch einmal deutlich verschärft. In Balderschwang im Allgäu ist am Morgen ein Hotel von einer Lawine getroffen worden - verletzt wurde niemand.