ARD: Gehälter von Sportexperten sollen künftig überwacht werden

Über die stattlichen Honorare von ARD-Sportexperten wurde viel diskutiert. Nun hat die ARD reagiert und bringt einige Änderungen bei der Honorar-Vergabe auf den Weg. An der Offenlegung will sie aber weiterhin nicht rütteln.



Rundfunk- und Verwaltungsräte sollen künftig die Gehälter der ARD-Sportexperten kontrollieren. Das sagte ARD-Vorsitzende Karola Wille der Tageszeitung "Taz". "Wir haben beschlossen, dass die Verträge der Sportexperten nicht mehr mit der AS&S geschlossen werden, sondern direkt mit der jeweils zuständigen Landesrundfunkanstalt, sodass deren Rundfunk- oder Verwaltungsräte informiert werden müssen und gegebenenfalls mitentscheiden", so die MDR-Indentantin und derzeitige ARD-Chefin in der Freitagsausgabe der Zeitung.