ARD steigert Produktionsvolumen und plant Themenwoche Bildung

Die ARD hat Bilanz für das Produktionsjahr 2017 gezogen. Gleichzeitig gibt man schon einen Ausblick auf eine Themenwoche im kommenden Jahr.



Die ARD hat 2017 deutlich mehr in Produktionen investiert als im Jahr zuvor. Der Gesamtwert aller Auftrags-, Ko-, Misch- und Lizenzproduktionen der Landesrundfunkanstalten und der Filmtochter Degeto habe um die 792 Millionen Euro betragen und sei somit gegenüber 2016 um fast 74 Millionen gestiegen. Das teilten die Intendanten nach ihrer Hauptversammlung am Dienstag in Frankfurt mit.