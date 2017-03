ARD stellt Verbreitung über Eutelsat endgültig ein

Ab April wird das Programm der ARD nicht länger über Eutelsat Hotbird verbreitet. Die Öffentlich-Rechtlichen sehen die Astra-Satelliten für die Verbreitung in Deutschland als ausreichend an und verweisen auf den Livestream für den Empfang im Ausland.



Mit dem 31. März endet nicht nur der Monat sondern auch die Verbreitung des Ersten über den Satelliten Hotbird 13B von Eutelsat. Dies bestätigte ein Sprecher von ARD-Digital gegenüber DIGITAL FERNSEHEN. Als Grund für diese Entscheidung führen die Öffentlich-Rechtlichen an, das die Empfangbarkeit in Deutschland "mittlerweile über die Satelliten von SES Astra vollständig gewährleistet werden" kann.