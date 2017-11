ATV2 jetzt auch als Livestream via "Zappn"

Die ProSiebenSat.1 Puls 4 GmbH hat seine App "Zappn" um ein Programmangebot erweitert. ATV2 ist jetzt als Livestream für die User verfügbar.



Das österreichische Unternehmen ProSiebenSat.1 Puls 4 GmbH vereint neben den Schwestersendern, Ouls4 und ATV jetzt auch ATV2 als Livestream. Zu finden ist das Programmangebot in der App "Zappn".