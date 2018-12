Acht Fußballnächte bei Sky

In der UEFA Champions League stehen zum Jahresbeginn "Englische Wochen" auf dem Spielplan. So zeigt der Bezahlsender unter anderem die Hin- und Rück-Partie des FC Bayern gegen Liverpool.



Drei Bundesliga-Klubs bekommen es im Achtelfinale mit drei top-platzierten Teams der englischen Premier League zu tun. FC Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke müssen in dem Turnier auf den Rasen. Die Begegnungen des FC Bayern München und dem FC Liverpool zeigt Sky live und exklusiv.