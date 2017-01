Albrecht präsentiert neuen Hybrid-Wecker DR 450

Der neue Albrecht DR 450 ist der erste Internetradio-Hybridwecker auf dem Markt. Dabei soll das Gerät, das Sender via Internet, UKW und DAB Plus empfangen kann, via DLNA und App gesteuert werden.



Das neue Albrecht DR 450 bietet seinen Hörern die Möglichkeit, Internetsender in Verbindung mit einem WLAN-Router ebenso zu empfangen, wie UKW- und DAB-Plus-Sender. Mit dem Audiogerät soll eine Verbindung von mobilen Endgeräten via DLNA und der kostenlosen App "AirMusic Control" aus dem Google Play Store oder Apple App Store einfach hergestellt werden können. Meldungen zu diesem Thema

NDR schaltet weiteren DAB Plus-Sender auf

UKW vs. DAB Plus: TLM fordert Entscheidung der Politik

Früher als geplant: Lulu.fm sendet jetzt in Hessen

Damit können Musik oder Hörspiele laut Hersteller von Portalen wie Spotify oder Amazon Music direkt per Bluetooth-Verbindung von unterschiedlichen Geräten auf den Radiowecker gestreamt werden. Die App erfüllt zugleich die Funktion der Radiosteuerung sowie Fernbedienung. Via Universal Plug and Play (UPnP) soll das Hybridradio auch direkt mit dem PC verbunden werden können. Der Computer gibt die Medien zur Wiedergabe frei, welche dann auf dem Display des DR 450 ausgewählt und angehört werden können.



Für eine ansteigende Lautstärke besitzt das Gerät zudem die Crescendo-Funktion. Außerdem kann auf einen dimmbaren Farbdisplay die Wettervorhersage des Tages und die aktuelle Temperatur gesehen werden. Für 119,90 Euro (UVP) ist der Radiowecker DR 450 ab sofort im Handel erhältlich.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: