Alexander Bickel kommt als Fernsehfilmchef zurück zum WDR

Alexander Bickel (49) übernimmt 2019 die Leitung des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie im WDR. Er kehrt damit nach fast 20 Jahren beim ZDF zu seinen beruflichen Wurzeln zurück.



Der WDR-Verwaltungsrat hat am Freitag zugestimmt, Alexander Bickel die Leitung des Bereichs für Produktionen für den FilmMittwoch im Ersten und beispielsweise auch die "Tatorte" aus Köln, Münster und Dortmund zu übertragen.