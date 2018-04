Amazon Prime Video: Machtkampf bei "The Looming Tower"

Mit "The Looming Tower" startet Anfang Mai eine neue Serie bei Amazon Prime. Der Zehnteiler dreht sich um Intrigen und Machtspielchen zwischen FBI und CIA.



Stars satt bei "The Looming Tower": Jeff Daniels, Alec Baldwin und Peter Sarsgaardin sind ab 4. Mai in den Hauptrollen zu sehen. Das Drehbuch zur Amazon-Produktion wurde vom Oscar-Preisträger Dan Futterman adaptiert und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Lawrence Wright.