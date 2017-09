Amazon produziert fünfte Staffel von "Transparent"

Die mit acht Emmys prämierte Serie "Transparent" geht in die nächste Runde. Amazon wird wieder die Produktion übernehmen.



Berlin (dpa) - Die schon mehrfach ausgezeichnete Serie "Transparent" geht in die fünfte Runde. Die Dreharbeiten für die neue Staffel sollen im nächsten Jahr beginnen, wie Amazon Studios kürzlich mitteilte. Die fünfte Staffel soll dann voraussichtlich 2018 bei dem Streaminganbieter verfügbar sein.