Amazon will sich regionale Sportsender von Fox krallen

Nicht alles von Fox konnte Disney übernehmen, die regionalen Sportsender musste der Unterhaltungskonzern wieder verkaufen. Die will sich nun Amazon krallen.



Wie CNBC berichtet, bietet Amazon für 22 regionale Sportssender, die zunächst Disney von Twenty-First Century Fox erworben hatte. Eine Bedingung der Fox-Übernahme war allerdings, dass der Mickymaus-Konzern diese Sender wieder veräußert. Amazon sieht seine Stunde gekommen, um ein Stück des Kuchens zu bekommen.