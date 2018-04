Anbieter in Russland müssen Messenger-Dienst "Telegram" sperren

"Whatsapp"-Konkurrent "Telegram" kann von immer weniger Usern in Russland benutzt werden. Anbieter sperren Messenger vermehrt. Die Verschlüsselung der Nachrichten scheint den dortigen Behörden ein Dorn im Auge zu sein.



Wie Deutschlandfunk berichtet, habe die staatliche Telekomaufsicht Roskomnazor Apple und Google aufgefordert, "Telegram" aus ihren russischen App-Stores zu nehmen. Der Messenger soll für Nutzer in dem Land gesperrt werden.