"Angst in meinem Kopf": eine verlorene Frau

Angst kann ein ständiger Begleiter im Leben sein, sowohl privat als auch beruflich. Der TV-Film "Angst in meinem Kopf" zeigt, wie sehr sich ein noch so starker Charakter davon beeinflussen lassen kann.



Viele Menschen üben ihren Beruf gerne aus, auch wenn sie mal überfordert sind. Doch ein völlig unerwartetes Ereignis kann einen vollkommen aus der Bahn werden. So ergeht es einer Beamtin, die auch danach weiter arbeiten will und muss. Das Drama "Angst in meinem Kopf", das an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) im Ersten zu sehen ist, erzählt davon.