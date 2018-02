Anne Will: Sendung wegen Politikermangel ausgefallen

Eigentlich findet in der Karnevalszeit keine Sendung mit Talkmasterin Anne Will statt. Angesichts dem aktuell brennenden Thema 'GroKo' sollte es dann doch eine Folge geben - nur Gäste gab es keine.



Regulär gibt es kein "Anne Will" am Sonntagabend vor Rosenmontag. Im ganzen Trubel um die große Koalition und vor allem Martin Schulz sollte es dann doch eine Sendung geben.