Apple: Nachfrage für iPhone 7 stärker als erwartet

Am heutigen Freitag kam das vieldiskutierte neue iPhone 7 auf den Markt. Die Nachfrage scheint groß zu sein. Einige Varianten des neuen Smartphones sind bereits vergriffen. Für Apple bahnt sich ein großer Erfolg an.



Das neue iPhone scheint für Apple eine Erfolgsgeschichte zu werden. Wie in einem Statement mitgeteilt wurde, ist das Unternehmen sehr glücklich mit der Reaktion auf das iPhone7. Weiter heißt es dort: "Ab Freitag wird das iPhone 7 in begrenzten Mengen in Silber, Gold, Roségold und Schwarz für Laufkunden in den Apple Stores erhältlich sein." Die Nachfrage nach dem neuen Smartphone scheint die Erwartungen zu übertreffen. Die Farbe diamantschwarz und die Version iPhone 7 Plus sind in den Stores bereits vergriffen.