"Apple TV Plus" startet mit leeren Regalen

Konkurrenz für Netflix und Prime? Wohl kaum: Apples neuer Streaming-Dienst startet diesen Herbst parallel zum prall gefüllten Disney+ mit einem äußerst dürftigen Angebot.



Pünktlich zur kälteren Jahreszeit kündigt Apple seinen neuen hauseigenen Streaming-Dienst "Apple TV Plus" an. Offizielle Zahlen bezüglich der Preise in Deutschland gibt es noch nicht. Einen Hinweis liefert jedoch das Online-Magazin "t3n". Demnach soll sich der Preis für "Apple TV Plus" in den USA auf 9,99 Dollar pro Monat belaufen.

Das Streaming-Angebot hält sich bislang jedoch in Grenzen. Magere fünf Serien sind für den Start geplant. Neben der 80er-Serie "Amazing Stories" von Kultregisseur Steven Spielberg können Nutzer unter anderem "See" mit "Game of Thrones"-Star Jason Momoa sowie "Truth Be Told" mit Octavia Spencer abrufen. Zudem wird die Apple-Eigenproduktion "The Morning Show" mit Star-Schauspielern wie Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell zu sehen sein.



Immerhin kündigt Apple bereits Nachschub an. So wurde für ein Projekt namens "Little Boy" "Star Wars"-Regisseur J.J. Abrams ins Boot geholt. Ob sie damit über ihr dürftiges Angebot hinwegtrösten können, bleibt allerdings fragwürdig. Vor allem wenn man man bedenkt, dass zeitgleich Disney mit "Disney+" in den USA an den Start gehen wird und bekanntlich ein paar hochkarätige Pfeile mehr im Köcher haben sollte.