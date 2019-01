"Arthurs Gesetz" feiert internationalen Verkaufserfolg

Nachdem Arthur Ahnepol bereits Anfang des Monats die Reise über den großen Teich angetreten hat, hat er nun auch noch eine Bleibe in über 30 weiteren Ländern gefunden.



Neben TBS, dem Comedy-Sender von Turner US, haben sich ORF 1, HBO für Zentral- und Nordeuropa sowie Warner TV die Ausstrahlungslizenzen an Arthurs Gesetz gesichert. Somit soll die Comedy Noir unter anderem in Österreich, Frankreich und den frankofonen Ländern Afrikas, Skandinavien, Polen, Ungarn sowie Rumänien gezeigt werden.