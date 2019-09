Auch Google bringt Flatrate für den App-Store

Google hat nun sein Pendant zum App-Abo von Apple auf den Markt gebracht. Für geringes Geld können so über 350 Apps genutzt und Premium-Privilegien wie Werbefreiheit in Anspruch genommen werden. Gegenüber der Apple-Variante gibt es aber noch einen besonderen Vorteil.



Premium-Mitgliedschaften für Online-Dienste wie Youtube oder Spotify schießen seit Jahren aus dem Boden. Mit ihnen kann man Werbung und weitere Kosten umgehen, Vorteile, die ein normaler Konsument nicht erhält. Den App-Markt wollte nun auch der jüngst gestartete Dienst "Apple Arcade" erobern und hat sich damit so einige Chancen verspielt.