Auch im TV kein Hit - maue Quote für Schweigers Kino-"Tatort"

Deutlich weniger Zuschauer als sonst beim "Tatort". Til Schweigers Kino-Fassung "Tschiller - Off Duty" hat sich am Sonntagabend auch im Fernsehen nicht als der große Hit erwiesen.



5,34 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten den 130 Minuten langen Krimi "Tschiller - Off Duty", in dem der LKA-Ermittler, gespielt von Schweiger, seine entführte Tochter Lenny (Luna Schweiger) actionreich befreien muss. Sein Weg führt ihn dabei in die Türkei und nach Russland. Der Marktanteil betrug 18,6 Prozent.