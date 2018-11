Audio-Allrounder: PEAQ treibt eigenes DAB Plus-Sortiment voran

Der "PDR360" ist das neuste Audio-Gerät in den PEAQ-Regalen. Das Digitalradio soll mit DAB Plus, FM-Tuner, Wlan und Bluetooth überzeugen.



Als digitalen Audio-Allrounder preist PEAQ sein neues Digitalradio an. Der "PDR360" ist unter anderem mit DAB Plus und einer FM-Tuner-Funktion ausgestattet.