"Aufbruch in die Freiheit" - als Abtreibung noch Tabuthema war

Erika Gerlach lebt auf dem Land, hat drei Kinder und einen Mann, der nichts von Empfängnisverhütung hält. Und schon gar nichts von Abtreibung. Der Konflikt bringt das Paar schließlich auseinander.



Erika Gerlach schaut betreten, als ihr Frauenarzt zur Schwangerschaft gratuliert. "Eins mehr oder weniger spielt doch in einem Metzgerhaushalt keine Rolle", sagt er nur, als ihr fast die Tränen kommen. "Kopf hoch, Frau Gerlach, das schaffen Sie schon!"