August Diehl spielt Bauhaus-Gründer Gropius in ZDF-Serie

Zum 100-jährigen Jubiläum des Bauhauses produziert das ZDF eine Serie. Darin wird August Diehl die Hauptrolle des Walter Gropius übernehmen.



Der Schauspieler August Diehl (42, "Der junge Karl Marx", "Inglourious Basterds") wird als Walter Gropius in einer neuen ZDF-Serie den Gründer der legendären Architektur- und Designschule Bauhaus spielen. Die 32 Jahre alte Anna Maria Mühe ("Jugend ohne Gott") werde als die Bauhaus-Studentin und Künstlerin Dörte Helm zu sehen sein, teilte die zuständige ZDF-Redakteurin am Mittwoch mit. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet. Regie führt Lars Kraume (45, "Das schweigende Klassenzimmer").