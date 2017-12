BBC feiert ein Jahr BBC Vertical Video

Am 28. November 2016 integrierte die BBC Nachrichten im vertikalen Videoformat in ihre internationale Nachrichten-App. Der Sender wollte damit den Videojournalismus auf die mobile Ära einstellen.



Nun verkündet die BBC, dass das Angebot sehr gut angenommen wurde. Die Nutzerzahlen der App stiegen im Verlauf des Jahres um 30 Prozent. Den vertikalen Videos wird zugeschrieben, dass sie hauptverantwortlich dafür sind, dass auch die einzelnen Abrufe bei den Nachrichtenclips um 20 Prozent gestiegen sind.