BBC stellt "Top Gear" neu auf

Anfang März geht "Top Gear" bei der BBC in die 24. Runde. Es wird der zweite Anlauf nach dem Aus des beliebten Moderatoren-Trios um Jeremy Clarkson, an den Erfolg der Vergangenheit anzuknüpfen.



Jahrelang war es der Quotengarant für die BBC schlechthin. Die Autoshow "Top Gear" zog nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit die Zuschauer in ihren Bann. Doch nach dem Wechsel des Moderatoren-Teams brachen die Quoten ein. Ab 5. März startet in Großbritannien der zweite Versuch, mit der Show an alte Erfolge anzuknüpfen.