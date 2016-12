BLM: Ausbildungssender M94.5 soll nicht abgeschaltet werden

Seit ein paar Tagen macht das Gerücht die Runde, die Bayerische Landeszentrale (BLM) für neue Medien wolle die Frequenz des Ausbildungssender M94.5 anderweitig vergeben. Jetzt äußert sich die BLM dazu.



Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat sich bei aktuellen Diskussion um die Zukunft des Münchner Ausbildungssenders M94.5 eingeschaltet. Sie widerspricht der Befürchtung, der Sender solle abgeschaltet werden. Allerdings könnte die Frequenz M94.5 anderweitig vergeben werden.