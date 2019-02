BLM hat neue Mitglieder für Medienrat

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat entschieden: Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo wird neuer Vertreter der Staatsregierung für die Medienzentrale sein.



Es gibt personelle Veränderungen bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo wird innerhalb der Medienzentrale neuer Vertreter seitens der Staatsregierung. Weiterhin gibt es zwölf neue Medienrätinnen und Medienräte für die laufende Legislaturperiode aus CSU, Bündnis 90/Die Grünen und von den Freien Wählern.