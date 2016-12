"Barry": Netflix zeigt Original über Barack Obama

Kurz bevor Donald Trump sein Amt übernimmt, macht der Streamingdienst Netflix ein Biopic über Barack Obama verfügbar, das den US-Präsidenten in seiner Studentenzeit zeigt. Dabei zeichnet "Barry" einen Obama, den man bisher noch nicht kannte.



Er raucht eine Zigarette nach der anderen, ist introvertiert und mag keine Partys. Genannt wird er Barry. So muss Barack Obama wohl vor 35 Jahren als junger Student gewesen sei, lange bevor er in die Geschichte einging als erster afroamerikanischer Präsident der USA. Knapp einen Monat vor Ende seiner Amtszeit wagt sich der Online-Streamingdienst Netflix mit der Eigenproduktion "Barry" (16. Dezember) an eine biografische Erzählung über Obamas prägende Studentenjahre in New York.