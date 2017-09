Baseball-Premiere am Mittwoch bei Sport1

Sport1 sendet diesen Mittwochabend zum ersten Mal eine MLB-Partie von Max Kepler und den Minnesota Twins live im Free-TV. Ausgetragen wird sie im legendären Yankee Stadium.



