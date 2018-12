Bauses Bauern-Finale übertrifft ZDF-Thriller

Großes Finale beim RTL-Dauerbrenner "Bauer sucht Frau" - Gut 5,5 Millionen Zuschauer waren beim Scheunenfest zum Staffelende dabei.



Freunde der RTL-Reihe "Bauer sucht Frau" müssen sich jetzt wieder bis zum Herbst 2019 gedulden, um die Neuauflage des Dauerbrenners zu erleben. Das Finale der 14. Staffel, in der Moderatorin Inka Bause einsamen Landwirten zu einer Beziehung verhelfen will, verfolgten am Montagabend ab 20.15 Uhr 5,58 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 18,3 Prozent. Das war am Montag der beste Wert im deutschen Fernsehen.