Beckmann nun als fester Experte bei Sport1

Aufstieg oder Abstieg? Reinhold Beckmann wechselt vom Hauptprogramm ins Sparten-Fernsehen.



Er kam aus der ARD, ging 1990 zu Premiere, war 1992 Sportchef bei Sat.1, ab 1993 sogar Programmchef des Senders und kam 1998 zurück zur ARD – ja Reinhold Beckmann hat schon viele TV-Sender kennengelernt. Nun wechselt er erneut, und zwar zu Sport1.