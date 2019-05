Berlusconi in Deutschland: Mediaset-Einstieg bei ProSiebenSat.1

Das Medienimperium der Familie Berlusconi hat große Pläne: den Aufbau des ersten europaweiten Free TV-Konzerns. Ein Hauptobjekt der Mailänder Pläne ist ProSiebenSat.1.



Der Medienkonzern von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi nimmt Deutschland ins Visier: Die Mailänder Privatsendergruppe Mediaset ist als großer Aktionär bei ProSiebenSat.1 eingestiegen. Das erklärte am Mittwoch Mediaset-Chef Pier Silvio Berlusconi, der Sohn des in eine Skandalserie verwickelten Politikers.



Mediaset hält demnach nun 9,6 Prozent der Anteile und wäre damit Nummer zwei hinter dem US-Investmentfonds Capital World Growth, der nach einer Mitteilung vom August vorigen Jahres 9,98 Prozent der Aktien des Münchner Unternehmens besitzt.



"Der schnelle Globalisierungsprozess, der das internationale Umfeld bestimmt, erfordert, dass europäische Medienunternehmen wie wir Kräfte vereinen", sagte Berlusconi junior. Die Berlusconis haben ehrgeizige Pläne. Der Manager hatte kürzlich nach Berichten italienischer Medien den Plan verkündet, den "einzigen paneuropäischen frei empfangbaren Fernsehsender" zu schmieden.



Mediaset ist mit einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 allerdings kleiner als ProSiebenSat.1 - die Münchner erwirtschafteten im vergangenen Jahr 4 Milliarden. Die Berlusconis kontrollieren Mediaset über ihre Investmentgesellschaft Fininvest, die von Berlusconi Seniors Tochter Marina gelenkt wird.