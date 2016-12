Bestätigt: Sat.1 holt "Genial Daneben" mit Balder zurück

Sechs Jahre nach dem Ende holt Sat.1 das frühere Erfolgsformat "Genial Daneben" zurück ins Programm. Der Sender bestätigte das Comeback für das Frühjahr 2017. Auch Moderator Hugo Egon Balder wird wieder dabei sein.



Acht Jahre lang gehörte die Sendung zum festen Bestandteil des Freitagabend-Programms von Sat.1, die momentan grassierenden Welle an Retroformaten auf etwa RTL Plus spült nun auch "Genial Daneben" zurück ins deutsche Fernsehen. Das Comedy-Quiz-Format wird im Frühjahr 2017 nach sechs Jahren Pause ein Comeback feiern, wie Sat.1 am Freitag bestätigte.