"Big Bang Theory"-Spinoff: Jim Parsons verrät Details

Ob und wie es nach Staffel 10 für die erfolgreiche Nerd-Serie "The Big Bang Theory", die es hierzulande bei ProSieben zu sehen gibt, weitergeht, ist unklar. Zu einem möglichen Spinoff mit Serienliebling Sheldon Cooper wurden jetzt aber Einzelheiten bekannt.



Jetzt scheint es festzustehen: Es wird eine Spinoff-Serie zu "The Big Bang Theory", das in Deutschland bei ProSieben zu sehen ist, mit der beliebten Serienfigur Sheldon Cooper geben. Zumindest verriet Schauspieler Jim Parsons während der Sendung "Entertainment Tonight" einige seiner Ideen dafür. Er sprach davon, dass es eine vertane Gelegenheit wäre, die Ursprünge von "The Big Bang Theory" nicht zu ergründen.