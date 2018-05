Bild klagt gegen Streaming-Verbot

Die Bild GmbH erhebt eine Klage gegen die mabb. Diese hatte gegen drei Livestream-Angebote nach Aufforderung der ZAK einen Bescheid eingereicht, der die Ausstrahlung ohne Lizenz untersagt.



Die Bild GmbH sieht sich aktuell mit einem Bescheid konfrontiert, der es ihr ohne Lizenz nicht ermöglicht, die Livestreaming-Sendungen "Bild Live", "Die richtigen Fragen" und "Bild Sport-Talk mit Thorsten Kinhöfer" in der Form weiterzuführen. Wie bei Bekanntwerden angekündigt, klagt das Medienhaus nun (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).