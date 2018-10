Bild kriegt "Die Goldene Kartoffel" - neuer Negativ-Medienpreis

Zum zehnjährigen Jubiläum der Neuen deutschen Medienmacher wird erstmalig "Die Goldene Kartoffel" verliehen. Der Negativpreis soll auf vorurteilsbehaftete und diskriminierende Artikel und Sendungen aufmerksam machen.



Der Verein der Neuen deutschen Medienmacher hat sich vor zehn Jahren zusammen getan, um für mehr Vielfalt in den Medien einzutreten. Dieses Vorhaben wollen sie zu diesem Jubiläum mit einem neuen Medienpreis untermalen.