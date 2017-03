Bitkom-Studie: Cloud Computing boomt

Die von KPMG und Bitkom Research veröffentlichen Ergebnisse des "Cloud Monitor 2017" zeigen einen deutlichen Zuwachs bei der Verwendung von Cloud-Diensten. Zudem halten über die Hälfte der Befragten ihre Daten in der Wolke für sicher.



Um elf Prozent ist die Nutzung von Cloud-Diensten vom Jahr 2015 auf 2016 gestiegen. Damit verwenden aktuell 65 Prozent aller Unternehmen Cloud Computing. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von KPMG und Bitkom Research, die bei 554 Unternehmen mit einer Mitarbeiterstärke größer 20 durchgeführt wurde.