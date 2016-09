Blackout bei Dazn: Entschädigung für Kunden

Nach einem großen Blackout zum Derby in der Premier League hat Dazn seinen Kunden eine Entschädigung zugesagt. Die Video-Plattform war zum Spieltag am Samstag nicht erreichbar und hatte so für erhitzte Gemüter gesorgt.



Dazn hat sich nach dem Blackout am vergangenen Samstag (10. September) bei seinen Nutzern entschuldigt. "Wir hatten große Probleme und viele von euch mussten darunter leiden. Wichtige Spiele zu verpassen tut weh, dafür wollen wir uns bei euch entschuldigen." Pünktlich zur Live-Übertragung des Premier-League-Derbys zwischen Manchester United und Manchester City gingen beim Dienst die Lichter aus.

Die Entrüstung bei den Nutzern war groß, wie sich in den sozialen Netzwerken zeigte. Den ganzen Samstagnachmittag lang konnte Dazn nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden. Wie der Videodienst auf seiner Facebookseite mitteilte, war das Problem durch einen Dienstleister verursacht worden. Nachdem das Problem am Samstag vorübergehend und teilweise gelöst werden konnte, wurde am Montagabend ein Update für den Dienst durchgeführt, wodurch Dazn kurzzeitig nicht zu erreichen war. Nach eigenen Angaben soll der Dienst jetzt wieder stabil laufen.

Als Entschädigung für den Blackout hat Dazn allen Kunden - also den Abo-Kunden, wie auch den Nutzern mit kostenlosem Testabo - eine Gratis-Verlängerung des Abos um eine Woche gutgeschrieben. Die zusätzliche Laufzeit soll in den nächsten Tagen auf allen Accounts sichtbar werden.