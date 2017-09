"Bleach" und "Code Geass": Neue Anime bei ProSieben Maxx

Als der Spartensender ProSieben Maxx 2013 startete, waren einige der Zugpferde vor allem Anime-Serien. Damit auch Japano-Fans weiterhin auf ihre Kosten kommen, ist Nachschub bestellt.



Inzwischen denkt man beim Namen von ProSieben Maxx vermutlich als erstes an "Icke" und "Ran NFL", doch auch Anime machen einen großen Teil des Programmplans aus. Für den späten Freitagabend hat man sich daher die Dramen "Code Geass - Lelouch of the Rebellion" und Klassiker "Bleach" gesichert.