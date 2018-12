Bleibt das Smartphone 2019 ausgeschaltet?

Ein neues Jahr steht vor der Tür - Zeit, gute Vorsätze zu fassen. Bei den Jüngeren scheinen sich diese um Smartphone und Co. zu drehen. Fast die Hälfte der unter 30-jährigen will das kleine Gerät, Computer und Internet 2019 weniger nutzen.



Neues Jahr, neue Vorsätze. Wie eine Forsa-Umfrage zeigt, scheinen sich besonders die unter 30-Jährigen einig zu sein, wie diese aussehen können. Demnach will fast jeder Zweite 2019 öfter offline sein.