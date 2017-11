Börsen-News: Facebook von chinesischem IT-Riesen überholt

Der Wettbewerb im IT-Sektor zieht an. Erstmals ist das chinesische Unternehmen Tencent an der Börse mehr wert als der Internet-Gigant aus der USA: Facebook.



Es ist ein neuer Höchststand: Am Dienstag trieb der Anstieg des Aktienkurses der IT-Firma Tencent die Marktkapitalisierung in Hongkong auf mehr als 522 Milliarden Dollar. Facebook verzeichnete an der Börse zuletzt 519 Milliarden Dollar.