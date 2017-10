BonGusto wird jetzt von Goldbach Germany vermarktet

Ab sofort ist der Food-Sender BonGusto Teil des Vermarktungsportfolios von Goldbach Germany. Erst vor kurzem konnte bereits KinoweltTV an Land gezogen werden.



Goldbach Germany baut sein Vermarktungsportfolio weiter aus. Mit sofortiger Wirkung stößt der Food-Kanal BonGusto neu zum Bereich Factual Entertainment des Münchner Unternehmens hinzu.