Boxen: Drei WM-Kämpfe bei ProSieben Maxx

ProSieben Maxx zeigt erstmals Boxen. Die Programmreihe "ran Boxen" feiert ihre Premiere auf dem Spartenkanal. Mit am Ring: Experte Axel Schulz.



Gleich drei Weltmeisterschaftskämpfe stehen am Samstag bei der ersten Boxübertragung von ProSieben Maxx auf dem Programm. Moderator Matthias Killing wird die Zuschauer um 22.15 Uhr live aus München begrüßen. Die Kämpfe kommentieren wird Tobias Drews.