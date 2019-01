Boxen: Sport1 lässt glamourös die Fäuste fliegen

Bei Sport1 stehen die Zeiger auf Boxen. Der Sender zeigt die Box-Gala aus Karlsruhe mit dem Finale von "Sport1: The Next Rocky".



Passt Glamour und Boxsport zusammen? Zumindest wenn es nach Sport1 geht. Bei dem Sender läuft am Samstag (26. Januar) nämlich die Box-Gala vom Team Sauerland in der Karlsruher Ufgauhall. Das Event gibt gleichzeit den Auftakt in die Box-Saison.