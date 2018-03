Brainpool-Gründer Grabosch soll gehen

Seit Stefan Raabs Verkauf seiner letzten Anteile an Brainpool sitzt die französische Firma Banijay am längeren Hebel. Das soll nun Firmengründer Jörg Grabosch zu spüren bekommen.



Der Gründer der Kölner Fernsehproduktion Brainpool, Jörg Grabosch (55), soll nach den Plänen des neuen Mehrheitsgesellschafters abgelöst werden. Eine Brainpool-Sprecherin bestätigte am Donnerstag einen Bericht des Branchendienstes "DWDL.de", wonach für den 29. März eine außerordentliche Gesellschafterversammlung vorgesehen ist. Zur Tagesordnung gehöre unter anderem die Ablösung Graboschs.