Bringt Böhmermann "Wetten, dass…?" zurück?

Im gemeinsamen Podcast mit Olli Schulz hat Jan Böhmermann angekündigt, eine Folge "Wetten, das…?" zu produzieren. Außerdem soll es neue Folgen der Talkshow "Schulz und Böhmermann" geben.



ZDF-Entertainer Jan Böhmermann holt das Format "Wetten, dass…?" zurück ins deutsche Fernsehen. Wie er im Podcast mit Olli Schulz "Fest und Flauschig" bei Spotify ankündigte, will er die ehemals beliebteste Show Deutschlands bereits am kommenden Donnerstag bei "Neo Magazin Royale" wieder aufleben lassen.