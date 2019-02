Buchmesse Leipzig: ARD und MDR Kultur im Gespräch mit Literaten

Zum ersten Mal veranstaltet MDR Kultur zusammen mit allen Kulturwellen der ARD eine gemeinsame Buchmesse-Nacht am 23. März ab 20 Uhr.



Vom 21. bis 24. März wird Leipzig wieder zum wichtigsten Schaufenster der Literaturszene. Und die "ARD Radio Kulturnacht: Live unter Büchern" feiert Premiere. Das neue Format wird erstmals von allen ARD-Kulturwellen ausgestrahlt. Auch online bieten ARD und MDR Kultur ein durchdachtes Angebot.