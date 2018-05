Buhrow konkretisiert Idee für Qualitätsmedien-Plattform

WDR-Intendant Tom Buhrow hat im Interview mit der Medienmagazin "journalist" die Idee einer gemeinsamen Plattform von ARD und Zeitungsverlägen genauer erläutert.



Es ist nicht allzu lange her, dass der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm im Streit mit den Zeitungsverlegern des Landes über zu presseähnliche Online-Texte der ARD auf sein Gegenüber zuging, indem er eine gemeinsame Plattform ins Spiel brachte (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).



Was sich erst einmal nach einem konstruktiven Schlichtungsvorschlag anhörte, hatte jedoch wenig konkrete Lösungsansätze zu bieten. Im Raum stand aber fortan zumindest die Idee, Qualitätsmedien online zu vernetzen und zu bündeln.