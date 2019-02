Bundesliga: Fans wollten Eurosport-Studio stürmen

Beim Montagsspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem BVB kam es am Spielfeldrand zu einem Zwischenfall: Fans wollten das Studio von Eurosport stürmen, um ihre Proteste zum Ausdruck zu bringen.



Zwei Fußballfans haben am Montagabend beim Bundesligaspiel des BVB in Nürnberg versucht, in das Eurosport-Studio zu kommen. Der TV-Sender bestätigte den Zwischenfall am Dienstag, verurteilte das Verhalten als "inakzeptabel" und erstattete Anzeige. Ein Sprecher kündigte an: "Wir werden den Vorfall der DFL melden und mit dem Rechtegeber besprechen, wie solche Situationen zukünftig vermieden werden."