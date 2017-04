Bundestagsmandat für Cyber-Attacken gefordert

Um den Kampf gegen Angriffe aus dem Netz aufnehmen zu können soll am Mittwoch der Startschuss für eine Cyber-Armee der Bundeswehr fallen. Der Wehrbeauftragte Bartels fordert für Cyber-Attacken allerdings die Zustimmung des Bundestags.



Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels fordert für künftige Cyber-Attacken der Bundeswehr in jedem Fall die Zustimmung des Bundestages. "Jede offensive Maßnahme unserer im Grundgesetz verankerten Parlamentsarmee Bundeswehr braucht ein ausdrückliches Mandat des Bundestages", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Diese Regel müsse nicht nur für militärische Angriffe, sondern auch für virtuelle Attacken auf das Datennetz eines Gegners gelten.