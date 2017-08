Buschi geht in die nächste Runde mit "Eine Liga für sich"

Am Donnerstag um 20.15 Uhr geht Frank Buschmann mit "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" bei Sky 1 wieder auf Sendung. Dabei startet die Sendung mit jeder Menge sportlicher Action und vielen neuen Gästen.



Mit von der Partie werden auch wieder Panagiota Petridou und Matze Knop sein. In der ersten Folge tritt der ehemalige Fußballer Ansgar Brinkmann gemeinsam mit Lothar Matthäus und Panagiota Petridou gegen den ehemaligen Gewichtheber Matthias Steiner, den Kunstturner Marcel Nguyen und Allzweckwaffe Matze Knop an.